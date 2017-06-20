Стали известны результаты проведенных 17 июня выпускных экзаменов

2017-06-20 16:59 | www.apa.az | 4

Стали известны результаты проведенных 17 июня Государственным экзаменационным центром централизованных выпускных экзаменов для учеников IX и XI классов средних школ в Баку, Сумгаите, Абшероне и Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, выпускники могут ознакомиться с результатами экзаменов, а также графическим изображением карты ответов на сайте структуры. Кроме того, выпускники могут узнать свои результаты отправив свой рабочий номер на 7727.

На экзамене для учеников IX класса ожидалось участие 43 779 человек, однако 341 из них не прибыли на экзамен. 6 человек нарушили правила и были отстранены от экзамена.

На выпускном экзамене для XI классов не приняли участие 354 человека из 32 855, еще 28 человек были отстранены за различные нарушения.