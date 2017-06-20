Госструктуры в Доме правительства не будут работать неделю

2017-06-20 15:37 | www.oxu.az | 4

В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана «Формулы 1» размещенные в Доме правительства государственные структуры не будут работать неделю.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, работники действующего в доме правительства министерства, комитета и других государственных предприятий отпущены на недельные каникулы.

Каникулы работников продлятся с 21 до 28 июня. В этот период вход в Дом правительства будет запрещен.

Отметим, что соревнования Гран-при «Формулы 1» Азербайджана продлятся с 23 до 25 июня. Дом правительства расположен в основной зоне проведения соревнований. Гран-при стартует перед данным зданием.

Напомним, что в здании работают министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского хозяйства, Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам, Государственный комитет по гидрометеорологии, Государственного комитета по материальным ресурсам, Государственный комитет по улучшению экономики почвы и воды. Позже в здании разместились министерство культуры и туризма, министерство социальной защиты и труда, Республиканское агентство по закупкам и Республиканское агентство по защите авторских прав.

A.M.

