Евросоюз меняет формат шенгенской визы – ФОТО

2017-06-20 15:42 | www.oxu.az | 4

Совет ЕС 20 июня принял регламент, предусматривающий изменение дизайна шенгенской визы для краткосрочных поездок в Европу.

Как передает Oxu.Az, об этом сказано в сообщении Совета.

Регламентом установлен новый общий дизайн визовой наклейки с целью повышения безопасности и предотвращения подделок.

«Действующая визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством», - сказано в сообщении Совета.

Как отметили в Совете ЕС, Ирландия и Великобритания не будут субъектами нового регламента, согласно дополнительным протоколам к договорам ЕС. Однако, по их просьбе Еврокомиссия может вступить с ними во взаимодействие с целью технического обмена информацией относительно формата их национальных виз.

Согласно новому регламенту, шенгенская виза будет иметь такой дизайн:

Н.О.