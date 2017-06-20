В Азербайджане втрое вырос объем биржевых сделок

2017-06-20 15:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 1 002 биржевые сделки по купле-продаже ценных бумаг на 345,6 миллиона манатов, что почти втрое превышает показатель за пять месяцев прошлого года, следует из статистических данных, опубликованных во вторник на сайте НДЦ.

По данным национального депозитария, в январе-мае этого года зарегистрированы 166 внебиржевых сделки почти на 459,6 миллиона манатов (рост за год в 3,8 раза).

За пять месяцев зарегистрированы 263 сделки по дополнительной эмиссии на 1,7 миллиарда манатов. По сравнению с январем-маем прошлого года объем таких сделок вырос на 32,8 процента.

Объем сделок за январь-май 2017 года:

Заключенные договоры Биржевые сделки, число Биржевые сделки, объем в манатах Внебиржевые сделки, число Внебиржевые сделки, объем Сделки по доп. эмиссии, число Сделки по доп. эмиссии, объем Январь 2 183 17 879 720 13 641 720 9 648 562 500 Февраль 3 253 155 609 805 32 184 170 140 34 270 400 100 Март 2 149 51 428 900 71 313 018 54 202 992 500 Апрель 4 196 68 580 169 21 4 323 223,4 80 235 991 900 Май 3 221 52 125 408 29 270 117 784 86 351 035 010

НДЦ был создан 18 сентября 1997 года.

Официальный курс на 20 июня составляет 1,7023 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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