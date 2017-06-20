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В Азербайджане втрое вырос объем биржевых сделок

2017-06-20 15:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 1 002 биржевые сделки по купле-продаже ценных бумаг на 345,6 миллиона манатов, что почти втрое превышает показатель за пять месяцев прошлого года, следует из статистических данных, опубликованных во вторник на сайте НДЦ.

По данным национального депозитария, в январе-мае этого года зарегистрированы 166 внебиржевых сделки почти на 459,6 миллиона манатов (рост за год в 3,8 раза).

За пять месяцев зарегистрированы 263 сделки по дополнительной эмиссии на 1,7 миллиарда манатов. По сравнению с январем-маем прошлого года объем таких сделок вырос на 32,8 процента.

Объем сделок за январь-май 2017 года:

Заключенные договоры

Биржевые сделки, число

Биржевые сделки, объем в манатах

Внебиржевые сделки, число

Внебиржевые сделки, объем

Сделки по доп. эмиссии, число

Сделки по доп. эмиссии, объем

Январь

2

183

17 879 720

13

641 720

9

648 562 500

Февраль

3

253

155 609 805

32

184 170 140

34

270 400 100

Март

2

149

51 428 900

71

313 018

54

202 992 500

Апрель

4

196

68 580 169

21

4 323 223,4

80

235 991 900

Май

3

221

52 125 408

29

270 117 784

86

351 035 010

НДЦ был создан 18 сентября 1997 года.

Официальный курс на 20 июня составляет 1,7023 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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