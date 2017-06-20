Вице-премьер Азербайджана: За последние 30 лет число беженцев в мире выросло вдвое, число конфликтных зон – втрое

2017-06-20 15:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Страны-гегемоны с большой территорией и большой численностью населения ведут борьбу за новые географические пространства, контроль над новыми регионами, за природные ресурсы на новых территориях. От этой борьбы страдают страны с небольшой территорией и небольшой численностью населения, сказал во вторник вице-премьер Азербайджана, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

По его словам, за последние 30 лет число беженцев и вынужденных переселенцев возросла в два, число конфликтных зон – в три раза. Вице-премьер считает, что это требует солидарности народов.

Вице-премьер с сожалением отметил, что это уже 16-й год Всемирный день беженцев отмечается в Азербайджане. «Нам очень хотелось бы отмечать день, когда беженцы вернутся в родные дома. Однако идущие в мире процессы показывают, что ситуация становится более тяжелой, потому что сегодня число беженцев, вынужденных переселенцев и мигрантов в мире достигает 65 миллионов человек. Каждый один человек из 134 проживающих в мире людей – беженец. Это ужасная цифра, в особенности если учесть, что за последние шесть лет число беженцев неожиданно выросло», - сказал Гасанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)