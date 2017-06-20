Власти Индии посоветовали беременным воздержаться от мяса и мыслей о сексе

2017-06-20 15:50 | www.oxu.az | 4

Правительство Индии порекомендовало беременным женщинам не есть мясо и яйца, а также воздерживаться от мыслей о сексе.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на буклет «Забота о матери и ребенке», выпущенный при содействии министерства, занимающегося популяризацией традиционной индийской и тибетской медицины.

По словам врачей, подобный совет очень опасен для будущих матерей.

«Правительство раздает псевдонаучные и неразумные совета вместо того, чтобы обеспечивать беременных женщин питательной пищей с высоким содержанием белка», - прокомментировал решение индийских властей гинеколог Арун Гадре.

Он добавил, что власти проигнорировали совет врачей о том, что женщинам в положении необходимо есть мясо, которое богато протеином, а также разрешение вступать в интимные отношения, не опасаясь при этом за здоровье ребенка.

В буклете, в частности, говорится о том, что беременным следует воздерживаться от «гнева, ненависти и похоти».

Министр по развитию традиционной индийской медицины Шрипак Наид заявил, что в рекомендации индийских властей содержится «мудрость, накопленная столетиями».

Н.О.