Военная база «Инджирлик» безальтернативна для Германии – эксперт

2017-06-20 16:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Военная база «Инджирлик» безальтернативна для Германии, сказал Trend главный редактор турецкой газеты «SonTalimat», журналист-исследователь Хазан Терзи.

По словам Терзи, военно-воздушная база «Инджирдик» это своего рода «дверь» в Россию, в страны Южного Кавказа, в Балканские страны, а также в Центральную Азию.

«Разместив свои ВВС на территории Иордании, Германия лишится такой возможности», - сказал Терзи.

Затронув тему визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию, где ожидается обсуждение вопроса базы «Инджирлик», Терзи отметил, что не следует рассчитывать, что будут достигнуты какие либо достижения в ходе этого визита.

«Как известно такие важные вопросы не обсуждаются во время кратковременных визитов. Как правило, такие важные вопросы обсуждаются между дипломатами», - сказал Терзи.

Визит президента Турции Эрдогана в Германию запланирован на 7-8 июля.

Сегодня министр Национальной обороны Турции Фикри Ишык сказал, что Анкара предложила Германии пересмотреть решение о выводе ВВС с военно-воздушной базы "Инджирлик".

Ишык отметил, что Анкара никому не позволит обвинять Турцию в нанесении ущерба процессу борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).

Как сообщалось ранее, власти Германии заявили, что в период вывода войск с военно-воздушной базы "Инджирлик" Берлин временно приостанавливает свое участие в военных операциях против ИГ, и ответственность за это несет Анкара.

Как пишут турецкие СМИ, в то же время Ишык отметил что Анкара не намерена портить отношения с Германией. Комментируя данный вопрос Терзи отметил, что отношения между государствами прежде всего строятся на национальных интересах, а не на эмоциях.

По его словам проживающие в Германии миллионы турок являются реальной силой и утверждения о том, что Турция может оказать влияние на Германию, не лишены основания.

«Однако, несмотря на влияние турецкой общины проживающей в Германии, Анкара не станет рисковать будущим и экономико-социальным статусом этих немецких граждан», - сказал Терзи.

По мнению эксперта, исходя из этого, Анкара будет придерживаться рациональной политики.

Пятого июня глава МИД Германии Зигмар Габриэль прибыл в Анкару для обсуждения вопроса присутствия ВВС Германии на базе «Инджирлик».

Ранее стало известно, что Турция за день до начала визита группы немецких депутатов на военную базу «Инджирлик» проинформировала МИД ФРГ о невозможности такой поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит поиск альтернативы для перемещения немецкого военного контингента с базы «Инджирлик» в соседние страны.

Сообщалось также, что, комментируя слова Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что возможный вывод ВВС Германии с авиабазы «Инджирлик» на юге Турции не представляет проблемы для Анкары.

Турция остается ключевой страной-членом НАТО на Ближнем Востоке. Авиабаза «Инджирлик» - одна из основных баз США и альянса в регионе. Здесь базируются самолеты стран международной коалиции во главе с США, участвующей в воздушных операциях против террористической организации «Исламское государство».

Немецкие военные специалисты задействованы в формировании экипажей для самолетов радиолокационной разведки AWACS НАТО. Берлин также оказывает поддержку действиям коалиции при помощи шести самолетов-разведчиков Tornado, которые дислоцированы на «Инджирлик». Самолеты Tornado совершают разведывательные полеты в воздушном пространстве над Сирией почти ежедневно. Мандат Бундесвера в сирийской операции не предполагает участия в наземных операциях.

После решения о выводе ВВС Германии с турецкой военно-воздушной базы «Инджирлик» эта страна разместит свои ВВС на территории Иордании, сообщали ранее иорданские СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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