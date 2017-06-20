Итальянская Eni заинтересована в двух иранских нефтегазовых месторождениях

2017-06-20 16:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Итальянская энергетическая компания Eni во вторник подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) для изучения двух иранских нефтегазовых месторождений.

Согласно меморандуму, итальянская компания проведет исследования по разработке месторождения "Киш" и третьей фазы нефтяного месторождения "Дарховин", сообщает агентство «Mehr».

Eni представит основной план развития (MDP) в NIOC в течение шести месяцев.

Нефтяное месторождение "Дарховин", расположенное в юго-западной провинции Хузестан, было открыто в 1965 году. Нефтяные запасы месторождения оцениваются более чем в пять миллиардов баррелей.

Первые два этапа разработки проекта в настоящее время функционируют, и нефтяное месторождение производит 160 тысяч баррелей нефти в сутки. Первый этап начал функционировать в 2005 году, второй этап - в феврале 2011 года.

Третья фаза "Дарховина" должна производить 110 тысяч баррелей нефти и 210 миллионов кубометров газа в сутки.

Ожидается, что газовое месторождение "Киш" будет давать 28 миллионов кубометров газа в день, которые будут использоваться внутри страны, и 11 300 баррелей газового конденсата.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)