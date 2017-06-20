Суд не удовлетворил ходатайство Афгана Мухтарлы

2017-06-20 17:27 | www.apa.az | 3

Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене мены пресечения Афгана Мухтарлы на домашний арест.

Как передает АПА, суд не удовлетворил ходатайство.

Отметим, А.Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и контарабанде. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно пересек азербайджанскую границу. Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. А.Мухтарлы был задержан, во время обыска при нем была обнаружена крупная сумма денег.

Против А.Мухтарлы было выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.