Верховный суд США отменил запрет на соцсети для насильников

2017-06-20 16:10 | www.oxu.az | 3

Судьи Верховного суда США единогласно признали неконституционным закон штата Северная Каролина, который запрещает использовать социальные сети, в том числе «Фейсбук», осужденным за преступления сексуального характера, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Истец Джерард Пакинхэм, включенный в реестр лиц, совершивших сексуальное преступление, обратился в суд после того, как его признали виновным в нарушении этого закона за публикацию в соцсети, в которой он описывал, как избежал штрафа за неправильную парковку.

«Никакого штрафа, никаких судебных издержек, не пришлось потратить ничего... Слава Богу!» - именно за этот пост в «Фейсбуке» мужчина был арестован полицией и получил условный срок, передают американские СМИ. Американец счел закон несправедливым и обратился в суд с жалобой на ограничение его права на свободу слова.

Пакинхэм был включен в реестр в 2002 году, когда ему был 21 год. Тогда он признался в сексуальной связи с несовершеннолетней.

Закон, принятый в Северной Каролине в 2008 году, запрещает осужденным за сексуальные преступления использовать коммерческие социальные сети, которые разрешают регистрироваться несовершеннолетним.

В результате Верховный суд встал на сторону американца, сочтя, что закон действительно зашел слишком далеко в ограничении свободы слова.

«Северная Каролина одним росчерком запрещает доступ к тому, что для многих является основным источником информации о текущих событиях, объявлений о работе, общения [...] и исследования обширных сфер человеческой мысли и знания», - заявил один из судей.

Н.O.