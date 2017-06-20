Вкладчикам банков-банкротов в Азербайджане выплачено порядка 735 млн манатов
2017-06-20 16:21 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) выплатил вкладчикам Parabank, Zaminbank, Dekabank, Kredobank, Кавказского банка развития, Atrabank, Bank of Azerbaijan, Gandjabank, Texnikabank, United Credit Bank и Bank Standard компенсации на сумму около 734,25 миллиона манатов, сообщает во вторник фонд.
Перечень закрывшихся банков и объем выплаченных компенсаций на 19 июня:
|
Банки
|
Объем выплаченных компенсаций (млн AZN)
|
Доля выплаченных компенсаций от общего объема застрахованных вкладов (%)
|
Bank Standard
|
437,433
|
99,2
|
Zaminbank
|
58,971
|
85
|
Dekabank
|
3,087
|
98,7
|
Kredobank
|
27,771
|
99,9
|
Кавказский банк развития
|
2,004
|
96
|
Atrabank
|
14,35
|
98,2
|
Bank of Azerbaijan
|
24,191
|
97
|
Gandjabank
|
0,976
|
94
|
Texnikabank
|
120,458
|
98,2
|
Parabank
|
43,222
|
98,5
|
United Credit Bank
|
1,778
|
84,7
Напомним, что прием заявок на получение компенсаций от застрахованных вкладчиков Bank of Azerbaijan был приостановлен с 27 января, Gandjabank - с четвертого февраля, а Texnikabank - с 12 февраля.
Лицензии всех 11 банков были отозваны в 2016 году из-за несоответствия их совокупного капитала минимальному требованию регулятора [50 миллионов манатов] и невыполнения обязательств перед кредиторами.
Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года. Верхняя планка процентной ставки по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет три процента. Максимальный уровень годовой процентной ставки по страхуемым вкладам в национальной валюте не должен превышать 15 процентов.
Согласно закону "О полном страховании вкладов", в течение трех лет депозиты населения, годовая процентная ставка по которым не превышает максимального уровня, установленного Попечительским советом ADIF, будут застрахованы, независимо от суммы вклада.
Официальный курс на 20 июня составляет 1,7023 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)