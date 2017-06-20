Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов

2017-06-20 16:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, с радостью сообщает о первом достижении одного из проектов, принимающих участие в программе AppLab.

Так, проект Mango, являющийся участником программы, стал обладателем первого места в номинации «самый инновационный проект», среди 20 претендентов, на конкурсе «1st ADA University Ideation Competition», проведенном в Университете «ADA».

«Mango» - это мобильное приложение, которое помогает пользователям с легкостью выбрать место для завтрака, обеда или ужина, в соответствии со своими желаниями и потребностями. Вместе с тем, пользователи приложения могут получать автоматические ответы на интересующие их вопросы, связанные с различными ресторанами. Приложение может быть синхронизировано и использовано совместно с Facebook и другими социальными сетями.

На данный момент, в составе команды «Mango» четыре студента, получающих образование в Университете «ADA». Чтобы превратить свою идею в полноценное мобильное приложение, студенты проведут 6 месяцев, работая в офисе программы AppLab, принимая участие в тренингах и семинарах, организуемых компанией Bakcell и ее партнерами, получая при этом поддержку и консультацию профессионалов.

Программа AppLab это ускоренная модель осуществления проектов, созданная для оказания поддержки выбранным для участия разработчикам, в воплощении в жизнь их идей, мобильных приложений и технологий, от начальной стадии до стадии готового продукта.

Компания Bakcell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

Будучи одним из наиболее крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня осуществляет значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

Сеть Bakcell охватывает более 99 процентов населения страны. Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств, фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

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