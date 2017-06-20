На границе Грузия-Армения армяне задержали азербайджанский груз

2017-06-20 17:31 | www.apa.az | 3

На армяно-грузинской границе армяне не позволили ввезти в страну товары азербайджанского происхождения.

Как передает АПА со ссылкой на panorama.am, об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Армении.

Согласно сообщению, сотрудники таможенного управления Бавры на днях обнаружили в автомобилях, прибывших в Армению из Грузии, свыше полтонны пищевой соли и чая азербайджанского происхождения.

По словам пассажиров данных автомобилей, они были не в курсе происхождения данных продуктов, а после того, как узнали эту информацию, отказались от их ввоза на территорию Армении.