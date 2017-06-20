Студенческое фото Ровнага Абдуллаева в центре внимания

2017-06-20 16:28 | www.oxu.az | 3

В сети появилось интересное фото студенческих лет президента ГНКАР Ровнага Абдуллаева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Enter.News, фото было снято 35 лет назад - в 1982 году. На тот момент Ровнаг Абдуллаев учился на первом курсе Инженерно-строительного института и жил в общежитии. В 1983 году он отправился на военную службу, а в 1985 году после окончания службы был отправлен в Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева.

По словам человека, распространившего эту фотографию, человек слева на фото - Азер Гамидов, который был соседом Ровнага Абдуллаева по комнате в студенческом общежитии.

Представляем вам это фото:

Э.А.

