Жизни раненных в Турции азербайджанских саперов ничего не угрожает - ANAMA

2017-06-20 16:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Жизни азербайджанских саперов, раненных во время операции по разминированию на ирано-турецкой границе, ничего не угрожает, сообщили Trend во вторник в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

В сообщении отмечается, что согласно заключенному агентством договору с компанией «MECHEM», которая занимается разминированием территорий в Турции, сотрудники ANAMA проводят операции по разминированию на границе Турции с Ираном.

Начиная с 19 апреля 2017 года по сегодняшний день специалистами ANAMA были обезврежены тысячи мин.

20 июня примерно в 07:15 утра во время операции сработала мина. В результате взрыва двое сотрудников ANAMA – Ази Асланов и Руслан Гасымов были легко ранены. Их доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время жизни саперов ничего не угрожает.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)