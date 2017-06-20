Сменился руководитель грузинской «дочки» PAŞA Bank

2017-06-20 17:44 | www.apa.az | 3

В руководстве PASHA Bank Georgia (дочерняя структура PAŞA Bank в Грузии) изменения.

Как передает АПА-Экономикс, Фарид Мамедов избран членом Наблюдательного совета дочерней структуры. Кроме того, Ф.Мамедов назначен на пост председателя Наблюдательного совета. Ранее эту должность занимал Мирджамал Пашаев. В настоящее время М.Пашаев является членом Наблюдательного совета.

Таким образом, в результате изменений число членов Наблюдательного совета увеличено с 4-х до 5-ти. Другими членами совета являются Джалал Гасымов, Талех Кязымов и Дженк Эйнехан.

Отметим, что Ф.Мамедов является заместителем исполнительного директора PAŞA Holdinq, руководителем Бизнес группы.