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Моуринью обвиняется в уклонении от уплаты налогов

2017-06-20 16:42 | www.oxu.az | 3

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обвиняется испанскими следователями в уклонении от уплаты налогов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Football Espana.

Сообщается, что португальский тренер не заплатил налоги на сумму 3,3 млн евро в период с 2011 по 2012 год, когда работал наставником мадридского «Реала», пока не вернулся к работе в Англии.

Напомним, что в уклонении от уплаты 14,7 млн евро налогов обвиняется также нападающий «Реала» Криштиану Роналду. По информации испанских СМИ, судовое заседание по данному вопросу состоится 31 июля.

Н.О.

 

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