Нефть стремительно дешевеет

2017-06-20 16:46 | www.oxu.az | 3

Стоимость нефти продолжает падение во вторник, котировки обновили минимумы с ноября на фоне общего пессимизма участников нефтяного рынка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан, стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 понизилась на 0,85 доллара (1,81%) - до 46,06 доллара за баррель. Ранее она опускалась до менее 46 долларов за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,8 доллара (1,81%) - до 43,4 доллара за баррель.

Котировки Brent торгуются на минимальном уровне с 29 ноября, WTI - с 14 ноября прошлого года.

Л.А.

