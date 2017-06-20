В аэропорту Дохи из-за блокады закрыты 12 направлений в четыре страны

2017-06-20 16:36 | www.trend.az | 4

Двенадцать направлений в четыре страны закрыты в международном аэропорту "Хамад" столицы Катара из-за эмбарго соседних стран, сообщил РИА Новости исполнительный директор аэропорта Бадр Мохаммед Аль Мир (Badr Mohammed Al Meer).

Закрыты прямые перелеты в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, которые поддержали блокаду Катара. Общее количество рейсов чуть больше, потому что по некоторым направлениям выполнялось два или несколько рейсов в день, пояснили в аэропорту. В основном это рейсы авиакомпаний Qatar Airways, Fly Dubai.

По словам представителя аэропорта, все желающие попасть в эти страны из Катара пользуются пересадками — в основном, в Омане и Кувейте, которые не участвуют в блокаде.

"На пассажиропотоки аэропорта блокада мало повлияла, потому что во время Рамадана они и так падают. По сравнению с предыдущим годом у нас даже рост, потому что аэропорт у нас новый, пассажиропотоки в нем растут", — пояснил пиар-менеджер аэропорта Ахмед Бабикир.

В целом 85% пассажиропотока аэропорта составляют транзитные пассажиры, пользующиеся аэропортом "Хамад" как пересадочным хабом, поэтому блокада повлияла на пассажиропоток слабо, считает представитель. Всего за первые пять месяцев 2017 года аэропорт обслужил 19 миллионов пассажиров, что на 8% больше аналогичного периода 2016 года.

Cаудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, Мавритания, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Катар все обвинения отверг.