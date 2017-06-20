Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-06-20 16:48 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, посетив посольство Федеративной Республики Германия в нашей стране, выразил соболезнование в связи с кончиной бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Коля.

Как передает Oxu.Az, глава государства оставил запись в книге соболезнований.

Затем президент Ильхам Алиев побеседовал с чрезвычайным и полномочным послом Германии в Азербайджане Михаэлем Киндсграбом.

Глава государства выразил соболезнование народу Германии в связи с кончиной Гельмута Коля. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что выдающемуся общественно-политическому деятелю, большой и исторической личности Гельмуту Колю принадлежат важные заслуги перед своим народом. Он сыграл незаменимую роль в объединении Германии и усилении Европейского Союза.

Подчеркнув, что основу азербайджано-германских связей заложили великий лидер Гейдар Алиев и Гельмут Коль, Ильхам Алиев отметил, что в период президентства Гейдар Алиев один из первых официальных визитов совершил в Германию, этот визит и проведенные встречи с покойным Гельмутом Колем заложили основу двусторонних отношений. Глава государства отметил, что великий лидер делился с ним добрыми впечатлениями о встречах с Гельмутом Колем.

Заявив, что сегодня двусторонние отношения между нашими странами успешно развиваются, Ильхам Алиев подчеркнул, что сотрудничество охватывает многие сферы, отметил хорошие перспективы наших связей.

Посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб выразил признательность за соболезнование и теплые слова. Он рассказал о развитии германо-азербайджанских связей.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о предстоящих мерах по подготовке к 200-летнему юбилею поселения немцев в Азербайджане.

В заключение была сделана фотография на память.

13:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июня посетил посольство Германии в Азербайджане и выразил соболезнования в связи со смертью бывшего федерального канцлера Германии Гельмута Коля.

Как передает Oxu.Az, глава государства оставил запись в книге соболезнований.

Н.О.

