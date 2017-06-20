В Европарламенте призвали ЕС приостановить переговоры с Турцией

2017-06-20 16:52 | www.oxu.az | 2

Комитет Европарламента по иностранным делам попросил ЕС официально приостановить переговоры по вступлению Турции в союз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежегодном отчете комитета.

«Учитывая результаты недавнего референдума в Турции и расширение президентских полномочий, комитет по иностранным делам призывает ЕК и национальные правительства ЕС официально приостановить без замедления переговоры о вступлении Турции, если пакет конституционной реформы будет реализован без изменений», - говорится в документе.

Члены комитета проголосовали за соответствующую резолюцию почти единогласно. На рассмотрение всего парламента документ будет вынесен на следующей пленарной сессии, в июле.

Н.О.