Азербайджанские гимнасты завоевали медали на соревнованиях в Будапеште

2017-06-20 16:41 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены завоевали ряд медалей различного достоинства на соревнованиях по спортивной гимнастике в Венгрии - Budapest Cup.

Как сообщили Trend во вторник в Федерации гимнастики Азербайджана, в данном юношеском турнире принимали участие и азербайджанские гимнасты. Всего в соревнованиях принимали участие представители 12 стран.

Выступавший в возрастной категории 1999-2000 г.р. азербайджанский гимнаст Сарвар Алиев в многоборье занял второе место, уступив лишь сопернику из Венгрии. Также он успешно выступил и в финалах упражнений на различных снарядах. Так, в упражнениях на кольцах он завоевал «бронзу», а на параллельных брусьях – серебряную медаль.

Другой представитель Азербайджана в этой возрастной категории Джавидан Бабаев показал лучший результат в упражнениях на кольцах и опорном прыжке, заняв в обоих финалах четвертое место.

В возрастной категории 2001-2002 г.р. Азербайджан представляли Сергей Онбыш, Агамурад Гахраманов и Самед Мамедли. Сергей Онбыш выиграл «серебро» в многоборье. В финалах вольных упражнений Агамурад и Сергей заняли первое и второе место соответственно. В упражнениях на параллельных брусьях Сергей Онбыш выиграл серебряную медаль, в упражнениях на перекладине - «бронзу».

В этой же возрастной категории Самед Мамедли, показав наилучшее выступление на параллельных брусьях, занял четвертое место.

Самым юным азербайджанским гимнастом, выступившим на соревнованиях, был Мансум Сафаров. В возрастной категории 2003-2004 г.р., показав наилучший результат в вольных упражнениях, он занял пятое место.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)