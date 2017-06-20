Путин отметил важность российской военной базы в Кыргызстане для региона

2017-06-20 16:42 | www.trend.az | 3

Присутствие военной базы РФ в Кыргызстане обеспечивает безопасность в Центрально-Азиатском регионе, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, пишет РИА Новости.

"Важной составляющей стратегических отношений России и Киргизии является военно-техническое и военное сотрудничество… Сегодня мы также подтвердили общее понимание, что присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе, отвечает долгосрочным интересам наших государств и всех наших союзников по ОДКБ", — сказал Путин.

Путин также сообщил, что Россия и Кыргызстан договорились наращивать сотрудничество в сфере антитеррора в рамках ОДКБ и ШОС.

"Условились с киргизскими партнерами продолжить тесную координацию в борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии. Высказались за наращивание взаимодействия в сфере антитеррора в рамках международных региональных организаций, в том числе специализированных структур ОДКБ и ШОС", — сказал он по итогам переговоров.