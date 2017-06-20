Повинному в гибели студентов водителю пригрозили убить его детей

2017-06-20 17:01 | www.oxu.az | 2

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд по уголовному делу Намига Гусейнова, ставшего виновником ДТП на сумгайытской дороге, в результате которого погибли шесть студентов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lent.az, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова продолжилось подготовительное заседание.

Перед началом процесса родители погибших студентов начали угрожать обвиняемому.

Водителю пообещали убить его детей, если он не покончит с собой до дня годовщины гибели студентов.

На процессе права обвиняемого защищал предоставленный государством адвокат Ширин Атаев.

Судья спросил, имеются ли у сторон какие-либо возражения к адвокату, на что пострадавшая сторона заявила: «Нельзя защищать человека, по вине которого погибли 6 людей и был ранен 21 ребенок».

Тогда адвокат Ш.Атаев начал расспрашивать родителей о происшествии. Выяснилось, что он не знал, о какой именно аварии идет речь.

Судья заявил, что возражения могут быть приняты только в рамках закона.

Дело было передано на рассмотрение. Процесс назначен на 29 июня.

A.M.

