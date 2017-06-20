Более 80 тысяч сирийцев временно покинут Турцию

2017-06-20 16:46 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Более 80 тысяч сирийцев во время праздника Рамадана временно покинут Турции и вернутся в Сирию, пишут во вторник турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ ежегодно около 100 тысяч сирийцев в период праздника Рамадана на несколько дней возвращаются в Сирию.

Согласно данным турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), в стране в настоящее время находятся три миллиона сирийских беженцев. Турция потратила на их содержание свыше 10 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu