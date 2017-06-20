Умер актер из сериалов «Доктор Кто» и «Катастрофа»

2017-06-20 17:20 | www.oxu.az | 2

Британский актер и телеведущий Брайан Кэнт скончался в Лондоне.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian.

Артисту было 83 года. Отмечается, что Кэнт длительное время страдал болезнью Паркинсона. Актер умер в доме для престарелых.

Брайан Кэнт родился в 1933 году в Ипсуиче. В Великобритании он наиболее известен как ведущий детских телепередач. Актер исполнил несколько эпизодических ролей в сериале «Доктор Кто» в 1960-х. Он также появился в спин-оффах научно-фантастической картины — мини-сериале «Десятилетие докторов» (2010) и короткометражке «Записи Далека» (2006).

Помимо этого, Кэнт снялся в таких сериалах, как «Крейн», «Катастрофа», «Драмарама» и «Врачи». В 2010 году он получил специальную награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за работу на детских передачах.

«Доктор Кто» (Doctor Who) — самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он стартовал в ноябре 1963 года на канале «Би-би-си». Съемки были остановлены в 1989-м и возобновились в 2005 году.

A.C.

