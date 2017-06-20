Избран новый руководитель Торгово-промышленной палаты Узбекистана

2017-06-20 16:50 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Внеочередной съезд Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана избрал во вторник председателем исполнительного комитета палаты Адхама Икрамова, сообщила пресс-служба ТПП.

В работе съезда принял участие премьер-министр Абдулла Арипов. Представляя кандидатуру Адхама Икрамова, рекомендованную президентом страны, глава правительства отметил, что много лет работал вместе с кандидатом и знает его как очень ответственного человека, способного выполнять самые сложные задачи.

Адхам Икрамов с 1997 года работал на разных руководящих постах, в том числе на посту первого заместителя министра и министра здравоохранения, вице-премьера, а в последнее время - первого заместителя госсоветника президента и одновременно ректора Академии государственного управления при президенте.

На посту председателя исполкома ТПП Икрамов сменил Алишера Шайхова, который возглавлял ТПП Узбекистана с апреля 2006 года.

Как сообщалось, президент Узбекистана своим указом реформировал деятельность ТПП, предоставив организации широкие права и возможности по защите прав субъектов предпринимательства.

(Автор: Демир Азизов)