«Габала» встретится с киевским «Динамо»

2017-06-20 18:23 | www.apa.az | 3

Представитель Азербайджана в Лиге Европы «Габала» продолжает учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Как сообщили apasport.az в клубе, в рамках второго этапа подготовки «красно-чёрные» сыграют ещё 3 контрольных матча.

Уже известны 2 из 3 соперников и даты игр с ними. Первым долгом главный тренер Роман Григорчук испытает своих подопечных 30-го июня во встрече с албанским клубом «Кукеси». 4-го июля серебряный призёр Премьер-лиги сыграет с киевским «Динамо».

Отметим, что «Габала» завершит первый этап австрийского сбора 22-го июня матчем с чемпионом Болгарии «Лудогорцем».