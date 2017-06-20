Президент Азербайджана выделил финансовую помощь религиозным структурам

2017-06-20 18:30 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении финансовой помощи религиозным структурам.

Как сообщает АПА, с целью предоставления помощи из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента Управлению мусульман Кавказа выделено – 1 (один) миллион манатов, Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви – 250 (двести пятьдесят) тысяч манатов, Общине горских евреев в Баку - 250 (двести пятьдесят) тысяч манатов, Общине европейских евреев в Баку – 100 (сто) тысяч манатов, Апостольской префектуре католической церкви Азербайджана - 100 (сто) тысяч манатов, Албано-Удинской христианской общине Азербайджанской Республики - 100 (сто) тысяч манатов.