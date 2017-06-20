В Баку началась II стадия приема школьников в I класс

2017-06-20 17:33 | www.oxu.az | 3

Началась II стадия приема учащихся в I класс общеобразовательных учебных заведений в 2017-2018 учебном году.

Как сообщили Oxu.Az в Управлении образования города Баку, до сих пор более 44 000 детей прошли регистрацию с помощью электронной системы для приема в первый класс.

Сообщается, что этот показатель составляет чуть больше 95% прогноза приема детей в I класс общеобразовательных государственных учреждений столицы. На второй стадии родители, в соответствии с правилами, с помощью электронной системы mektebeqebul.edu.az смогут разместить запрос на прием в I класс. После этого родители должны предоставить документы своих детей в школу с 20 июня по 18 сентября 2017 года (кроме июля).

Документы принимаются школой в V-VI каждой недели (за исключением праздников) с 11:00 до 16:00. После приема документов родитель (или законный представитель) получает чек. Не сумевшие по какой-либо причине самостоятельно пройти электронную регистрацию лица смогут обратиться в созданные в 50 школах Центры альтернативной регистрации. С целью решения спорных вопросов, которые могут возникнуть с родителями (законными представителями) в связи с регистрацией и приемом документов, в шести общеобразовательных учреждениях города Баку созданы апелляционные комиссии».

A.M.

