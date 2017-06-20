В Самарканде прошли Дни культуры Азербайджана (ФОТО)

2017-06-20 16:54 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - В одном из древнейших городов Узбекистана – Самарканде прошли Дни азербайджанской культуры, сообщил Trend директор Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева, первый секретарь посольства Азербайджана в Узбекистане Самир Аббасов.

По его словам, данное мероприятие организовано по проекту АКЦ при поддержке Самаркандской областной администрации, Самаркандского госуниверситета и Республиканского азербайджанского национального культурного центра.

Директор АКЦ отметил, что главная цель проведения Дней культуры Азербайджана - еще ближе познакомить жителей Самарканда, одного из главных туристических центров Узбекистана, с культурными традициями дружественного Азербайджана.

В рамках Дней культуры в течение недели был проведен ряд мероприятий - концерт из произведений азербайджанских композиторов, выставка моделей азербайджанской национальной одежды, научная конференция в Самаркандском госуниверситете, посвященная культурно-литературным связям между двумя странами, церемония передачи в дар самаркандским библиотекам обширной книжной коллекции об Азербайджане, церемония открытия барельефа известного художника-азербайджанца, скульптора Эйнуллы Алиева.

В одном из парков в центре Самарканда была развернута фотовыставка природы Азербайджана, популярных туристических мест, исторических памятников. Большой интерес у посетителей вызвал воссозданный на территории макет традиционного азербайджанского жилища, убранного национальными коврами.

На выставке широко были представлены также национальные сувениры, ковры различных регионов Азербайджана, национальные музыкальные инструменты.

На книжной выставке, организованной в рамках Дней культуры, были представлены книги о культуре, истории и литературе Азербайджана, изданные в Узбекистане на узбекском языке по проекту АКЦ, а также книги об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве, о реформах, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым.

На концерте, состоявшемся 15 июня, в День национального спасения, выступили известные мастера искусств Узбекистана, которые исполнили азербайджанские песни. Студенты лицея при специализированной музыкальной академии имени Глиэра исполнили песни о Карабахе, всемирно известная музыкальная группа «Озбек гянджляри» исполнила азербайджанские национальные песни.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)