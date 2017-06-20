«Узбекнефтегаз» проведет ребрендинг

2017-06-20 17:02 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» и Республиканский совет профсоюза работников нефти-газа и геологии Узбекистана объявили открытый конкурс на создание нового логотипа и слогана холдинга.

Принять участие в конкурсе могут как профессиональные компании и агентства, так и частные лица. Работы будут оцениваться по таким критериям, как креативность и новаторство, отражение философии, миссии и ценностей компании, глубина и лаконичность идеи, а также адаптивность к разным носителям. Слоган должен быть адаптирован на три языка: узбекский, русский и английский.

Конкурсная комиссия выберет 50 лучших работ и проведет открытый конкурс среди финалистов. Победитель конкурса получит в качестве приза автомобиль Chevrolet Spark.

Работы принимаются до 21 июля, итоги будут подведены до 25 августа, награждение победителя состоится 30 августа.

НХК «Узбекнефтегаз» - национальный оператор нефтегазового комплекса Узбекистана, объединяющий более 200 предприятий отрасли. Мощности холдинга позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 60-70 миллиардов кубометров, часть из которого экспортируется, и жидких углеводородов в объеме восьми миллионов тонн ежегодно.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)