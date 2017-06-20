Создано Государственное рекламное агентство

2017-06-20 18:31 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Государственного рекламного агентства.

Как передает АПА-Экономикс, с целью обеспечения единого регулирования и контроля в сфере размещения на территории страны на открытом пространстве рекламных носителей, производства и вещания рекламы, предусмотренной для размещения на этих рекламных носителях, создано публичное юридическое лицо - Государственное рекламное агентство.

Администрация президента в течение 15 дней должна подготовить и представить президенту Азербайджана предложения о проекте устава публичного юридического лица и тех, кто будет осуществлять полномочия учредителя.