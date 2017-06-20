Катар выдворяет йеменских дипломатов

2017-06-20 17:42 | www.oxu.az | 3

Власти Катара предписали дипломатическому персоналу посольства Йемена в стране покинуть Доху в течение 48 часов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил РИА Новости йеменский дипломатический источник.

«Власти Катара известили миссию о необходимости покинуть Катар в течение двух суток», - заявил источник.

Официальных заявлений от МИД Йемена и Катара по данному поводу пока не поступало.

Cаудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, Мавритания, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Катар все обвинения отверг.

Н.О.