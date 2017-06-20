На вечеринке фестиваля «Жара» к Ольге Бузовой на сцену выбежал голый мужчина – ФОТО

2017-06-20 17:50 | www.oxu.az | 3

Забавным происшествием ознаменовалась pre-party музыкального фестиваля «Жара», прошедшая в Москве. Во время выступления Ольги Бузовой на сцену прорвался один из гостей вечеринки — к удивлению присутствующих, на мероприятии мужчина был абсолютно обнажён. Единственной вещью в руках у разгорячённого поклонника звезды оказался букет цветов, который он вручил Ольге и, исполнив вокруг неё несколько танцевальных движений, удалился — помогла ему в этом охрана мероприятия.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

За происходящим с интересом наблюдали ВИП-гости мероприятия: Яна Рудковская, Николай Басков, Ирина Дубцова, Валерия и Иосиф Пригожин, а также организаторы фестиваля «Жара» — Эмин Агаларов, Григорий Лепс и Сергей Кожевников.

Напомним, грандиозный музыкальный фестиваль второй раз пройдёт в Баку с 27 по 30 июля — в программе события выступления практически всех звёзд российского шоу-бизнеса, а также вечер, посвящённый творчеству Аллы Пугачёвой.

A.C.

