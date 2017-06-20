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Hərbi qulluqçular təltif edilib - SİYAHI

2017-06-20 18:35 | www.apa.az | 5

Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

APA-nın məlumatına görə, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə və Azərbaycan Ordusunun qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Əliyev Natiq Avıl oğlu – general-mayor

Əmirağayev İslam Şixzadə oğlu – polkovnik

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Mənsimov Tehran Cavid oğlu – polkovnik

Seyfullayev Kutais Qüdrət oğlu – polkovnik

Hətəmov Baba Ələmdar oğlu – polkovnik-leytenant

Nəciyev İlqar Rəşid oğlu – polkovnik-leytenant

Nuriyev Xizri Əhməd oğlu – mayor

“İgidliyə görə” medalı ilə

Cəlalov Zaur Alxaz oğlu – polkovnik

Fərhadov Cavid Mövlud oğlu – polkovnik-leytenant

Həsənov Anar Yaqub oğlu – polkovnik-leytenant

Şıxəliyev Aydın Bəhman oğlu – polkovnik-leytenant

Eynullayev Əli Höküməli oğlu – gizir

Şıxəliyev Səftər Tapdıq oğlu – gizir

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Eyyubov Teymur Tərlan oğlu – general-mayor

Bəkirov Sübhan Kamal oğlu – polkovnik

Həsənov İlqar Məhər oğlu – polkovnik

Həsənov Məhərrəm Əşir oğlu – polkovnik

Quliyev Əziz Qədir oğlu – polkovnik

Pənahov Elşad İslam oğlu – polkovnik

Ağakişiyev Asif Əli oğlu – polkovnik-leytenant

Mirzəyev Aşur Hacıağa oğlu – polkovnik-leytenant

Mirzəyev Anar Mehman oğlu – mayor

Baxşəliyev Nizami Fizuli oğlu – baş leytenant

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