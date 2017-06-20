Hərbi qulluqçular təltif edilib - SİYAHI
2017-06-20 18:35 | www.apa.az | 5
Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
APA-nın məlumatına görə, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə və Azərbaycan Ordusunun qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Əliyev Natiq Avıl oğlu – general-mayor
Əmirağayev İslam Şixzadə oğlu – polkovnik
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Mənsimov Tehran Cavid oğlu – polkovnik
Seyfullayev Kutais Qüdrət oğlu – polkovnik
Hətəmov Baba Ələmdar oğlu – polkovnik-leytenant
Nəciyev İlqar Rəşid oğlu – polkovnik-leytenant
Nuriyev Xizri Əhməd oğlu – mayor
“İgidliyə görə” medalı ilə
Cəlalov Zaur Alxaz oğlu – polkovnik
Fərhadov Cavid Mövlud oğlu – polkovnik-leytenant
Həsənov Anar Yaqub oğlu – polkovnik-leytenant
Şıxəliyev Aydın Bəhman oğlu – polkovnik-leytenant
Eynullayev Əli Höküməli oğlu – gizir
Şıxəliyev Səftər Tapdıq oğlu – gizir
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Eyyubov Teymur Tərlan oğlu – general-mayor
Bəkirov Sübhan Kamal oğlu – polkovnik
Həsənov İlqar Məhər oğlu – polkovnik
Həsənov Məhərrəm Əşir oğlu – polkovnik
Quliyev Əziz Qədir oğlu – polkovnik
Pənahov Elşad İslam oğlu – polkovnik
Ağakişiyev Asif Əli oğlu – polkovnik-leytenant
Mirzəyev Aşur Hacıağa oğlu – polkovnik-leytenant
Mirzəyev Anar Mehman oğlu – mayor
Baxşəliyev Nizami Fizuli oğlu – baş leytenant