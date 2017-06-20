Представитель ЕС: «Брюссель обеспокоен ситуацией в регионе Южного Кавказа»

2017-06-20 18:38 | www.apa.az | 3

«Европейский союз придает большую важность и обеспокоен ситуацией в регионе Южного Кавказа».

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, об этом заявил руководитель делегации Европейского союза в Армении Петр Свитальский..

«Сопредседатели выполняют очень хорошую работу в этой довольно сложной среде, где есть многочисленные вызовы. Мы выражаем поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ. В начале июля в Армению прибудет специальный представитель Европейского союза по вопросам Южного Кавказа и кризису в Грузии Герберт Зальбер. Его визит – демонстрация того, что Евросоюз придает большое значение региону и обеспокоен тем, что происходит. Наша роль – содействовать усилиям Минской группы ОБСЕ», - отметил Петр Свитальский.

По его словам, ЕС готов оказать также дополнительную поддержку мирному процессу, включая постконфликтную реабилитацию: «Случаи нарушения режима прекращения огня беспокоят, поскольку такой мир может быть уязвимым, особенно на фоне событий апреля прошлого года».