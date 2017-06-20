МИД России: Уничтожение лидера ИГИЛ пока не подтверждено

2017-06-20 18:00 | www.oxu.az | 3

Факт уничтожения лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) Абу Бакра аль-Багдади в Сирии пока подтвердить не удалось.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил 20 июня заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

«Пока нет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГИЛ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.

Н.О.