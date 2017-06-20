Араз Ализаде: Уровень советского образования нельзя сравнивать с нынешним

2017-06-20 18:10 | www.oxu.az | 3

Председатель Социально-демократической партии Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде прокомментировал высказывания своего коллеги, депутата Арифа Рагимзаде о роли русского языка и России в создании азербайджанского государства.

Как передает Oxu.Az, А.Ализаде заявил Ölkə.Az, что полностью согласен с Арифом Рагимзаде:

«Действительно советская система образования очень помогла нам в вопросе государственного управления. Формирование каждого государства измеряется уровнем образованности и культуры народа. До установления советской власти в Азербайджане было всего 25-28 людей с высшим образованием. После развала СССР все население Азербайджана было уже полностью образованным.

Причем уровень образования в СССР нельзя сравнивать с нынешним. Советская система образования была усовершенствованной болонской системой образования. Нынешняя болонская система образования бесполезна. Поэтому, если мы хотим усовершенствовать азербайджанскую систему образования, то должны вернуться к советской модели. Правда, и в период СССР существовали некоторые недостатки. Но в целом та система образования была лучше нынешней. Вы знаете, образование не может быть построено на одних галочках. Может быть, кто-то из студентов чего-то не знает.

Если учитель побеседует с этим студентом, то поймет, работает ли у него голова или нет! Но ставить галочки и другие значки неправильно. Таким образом нельзя точно выявить уровень образованности студента».

Депутат также отметил, что в Азербайджане репетиторы занимаются зубрежкой:

«В Азербайджане годами существует тестовая система. Большинство тестовых вопросов похожи друг на друга. Репетиторы учат студентов, где надо ставить галочки. В университетах применяется такая же система. Говорят, что это предотвращает взяточничество. Но это также мешает образованию».

Э.А.

