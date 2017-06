Эюб Ягубов: Так танцует только настоящий бакинец (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Хорошее настроение было обеспечено и надолго поселилось в моей бакинской душе, когда анонсировалась новость, что заслуженный артист Азербайджана Эюб Ягубов даст два юбилейных концерта в Зеленом театре Баку.

Иначе и быть не могло, потому что поклонники творчества Эюба, любители бакинского шансона – это настоящие бакинцы, выходцы из бакинских поселков, те, кто родился и вырос на Абшероне, в самом сердце Баку – в Ичеришехер, люди, с рождения впитавшие в себя запах нефти и обласканные ветрами Каспия.

Эюб Ягубов подарил бакинской публике и настоящим бакинцам два великолепных, полных позитива незабываемых дня, «вживую» исполнив шедевры из своего репертуара, написанные исключительно для него композиторами Эльчином Имановым ( автор множества хитов Эюба), Айгюн Самедзаде, Надиром Азимовым и др.

В программе концерта были презентованы новые композиции артиста, а также прозвучали проверенные временем хиты, среди которых есть как задорные и веселые "Самолёт Баку-Москва" и "Серый попугай", так и трогательно-лирические песни "Kim bilir", "Ana", "Yağış", "Unutdun" и многие другие. Ярким украшением вечера стал дуэт с заслуженной артисткой Тунзалей Агаевой.

Бакинцам сложно представить Эюба, исполняющего бакинский шансон без танцев, которые присущи только ему, нашему Эюбу. Иногда, читая рецензии о чьих-то концертах, сталкиваешься с выражением, что он (она ) «выделывал такие выкрутасы на сцене!» У Эюба свой драйв – национальный, красочный, колоритный. В его движениях и танцах – весь Баку. И если ты хочешь танцевать как настоящий бакинец, учись этому у Эюба!

(Автор: Кямаля Сеидова. Фото: Руслан Мамедов)

