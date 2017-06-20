SOCAR отремонтировала платформу на морском месторождении

2017-06-20 17:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR ввела в эксплуатацию после капитального ремонта платформу №500 на морском месторождении "Банка Дарвина", говорится в сообщении SOCAR, размещенном на официальном сайте компании во вторник.

"Капитально отремонтирована территория платформы площадью 1619 квадратных метров, а на территории площадью 2350 квадратных метров проведены антикоррозийные меры. На платформе произведен монтаж электросистем, забито 40 укрепляющих свай, проложены 46 надводных коммуникационных линий, установлен один пешеходный мост, две причальные и две посадочные площадки. По периметру основания на протяжении 201 метра отремонтированы леерные ограждения", - сказано в сообщении.

В январе-мае 2017 года SOCAR добыла на оффшорных и оншорных месторождениях страны 3,1 миллиона тонн нефти против 3,16 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

В 2016 году SOCAR добыла 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллиона тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

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