Иванишвили находится в немецкой клинике с диагнозом «ишемический инсульт»

2017-06-20 18:48 | www.apa.az | 3

Грузинский олигарх Бидзина Иванишвили находится в Германии, где проходит лечение в одной из клиник на окраине Мюнхена с диагнозом «Ишемический шок».

Как сообщает АПА со ссылкой на Грузия Онлайн, об этом заявила сегодня в сети Фейсбук главный редактор газеты «Хроника+» Элисо Киладзе.

По ее словам, Иванишвили в течение ближайших месяцев будет полностью изолирован.

«Бидзина Иванишвили находится в Германии. На окраине Мюнхена, в клинике. Диагноз - ишемический шок. Любая эмоция - положительная и негативная, может вызвать широкий инсульт. В ближайшие месяцы он будет изолирован. От политики он удален!!!», - пишет Элисо Киладзе.

Напомним, что в последние дни распространились слухи о тяжелой болезни Бидзины Иванишвили. Об этом со ссылкой на свои источники заявил гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия.

Представители Бидзины Иванишвили в ответ сделали резкие заявления, вспоминая «национальное» прошлое Гварамия, и даже не пожалели прямых оскорблений. На выражения не были скудными и представители парламентского большинства, однако ни один из них не ответил прямо на вопрос, болен ли Иванишвили. Лишь его сын Бера Иванишвили сделал заявление в Фейсбук, что его отец жив и здоров, и тренируется ежедневно. Несмотря на то, что прошло несколько дней, Иванишвили так и не появился на публике, чтобы лично показать, что с ним ничего не случилось, что усугубило подозрения, что у него серьезные проблемы со здоровьем.