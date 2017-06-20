Репортаж из женской тюрьмы – ВИДЕО

2017-06-20 18:30 | www.oxu.az | 2

Израиль - не очень большое государство, но как и у каждого государства у него имеется своя пенитенциарная система, где отбывают наказание люди осужденные к лишению свободы за различного рода преступления.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на milli.az, в стране около 200 женщин-заключенных, и все они содержатся в тюрьме «Неве-Тирца» в городе Рамла возле Тель-Авива.

Тюрьма предназначена для содержания около 180 заключенных. Условия содержания внутри «Неве-Тирца» можно описать, как зажатые и напряженные. Обычно в каждой камере содержится по шесть женщин.

Израильский фотограф Томера Ифраха подготовила фоторепортаж из тюрьмы.

И.Н.

