СМИ Азербайджана определят лауреата премии «Друг журналистов»

2017-06-20 17:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Совет печати (СП) Азербайджана и Общественное объединение защиты журналистов "Ruh" с 20 июня по 15 июля проводят опрос среди СМИ для вручения премии «Друг журналистов», говорится в сообщении СП, распространенном во вторник.

С этой целью в СП создана рабочая группа.

Лауреата премии определят представители известных и влияющих на общественное мнение теле- и радиоканалов, газет, журналов, информационных агентств, интернет-ресурсов и журналистских организаций.

СП вручит участвующим в опросе СМИ анкеты, на которые необходимо ответить и представить в СП до 15 июля.

С 15 по 20 июля ответы будут рассмотрены и определен победитель опроса.

Имя лауреата будет объявлено 22 июля – в День национальной печати.

Премия «Друг журналистов» была учреждена в 1998 году Комитетом защиты азербайджанских журналистов "RUH" (ныне Общественное объединение защиты журналистов "Ruh").

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)