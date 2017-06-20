Открылся уголок Гянджа-Америка

2017-06-20 19:03 | www.apa.az | 4

В гянджинской центральной библиотеке открылся уголок Гянджа-Америка.

Как сообщили АПА в посольстве США в Азербайджане, на церемонии открытия выступил посол США Роберт Секута.

Он подчеркнул важность открытия уголка для местного населения.

На церемонии открытия присутствовали представители Исполнительной власти города Гянджа и Министерства культуры.

Посольство США подарило гянджинской центральной библиотеке новое оборудование, технику и необходимые материалы. В летние месяцы уголок будет открыт для изучения английского языка и образовательных программ.

Р. Секута встретился с выпускниками программы обмена правительства США, поинтересовался, насколько значимым оказалось полученное ими в США образование в их карьере, а также что они смогли сделать для местной общины во время работы в Гяндже.