Битва экстрасенсов: Ворожея назвала виновного в гибели Илоны Новосёловой

2017-06-20 18:40 | www.oxu.az | 4

Победительница шоу «Сверхъестественное» Наталья Нада Малышева заявила паблику Super, что в гибели участницы шоу «Битва экстрасенсов» Илоны Новосёловой виновна другая известная ворожея — Дарья Миронова.

Как передает Oxu.Az, по словам Нады, Миронова наслала на свою «конкурентку» Новосёлову сильную порчу, которая и привела к гибели известного экстрасенса.

Напомним, Илона Новосёлова погибла, выпав из окна шестого этажа дома, расположенного на шоссе Энтузиастов в Москве.

«Всем известно, что Илона конфликтовала с Дарьей Мироновой, - рассказала Super Наталья Малышева. -Она погибла, и очевидно, что её просто убрали. Я уверена, что это дело рук Дарьи. Считаю, что это грязная работа».

Сама Миронова обвинению «коллеги» удивилась.

«Я вообще не была знакома с Илоной! И о Малышевой впервые слышу, просто она хочет, чтобы о ней написали», - ответила на обвинение Нады Миронова.

A.C.

