В Литве автомобиль с военными НАТО врезался в авто со студентками – ФОТО

2017-06-20 18:50 | www.oxu.az | 5

В Литве в городе Мариямполе Hummer, принадлежащий военным НАТО, врезался в автомобиль, в котором находились четыре студентки.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает местный портал lrytas.lt.

Три девушки, находившиеся в Volkswagen Passat, госпитализированы.

Как рассказали свидетели происшествия, два военных автомобился проехали на небольшой скорости, около 50 километров в час, и один из них врезалась в проезжавшую мимо машину.

Н.О.