В UNEC состоялось обсуждение проекта ЕС Tvinninq (ФОТО)

2017-06-20 17:29 | www.trend.az | 2

20 июня в UNEC состоялась конференция на тему «Повышение качества высшего образования» - проект Tvinninq Министерства образования Азербайджанской Республики и Европейского союза. В конференции приняли участие эксперты проекта и представители университетов-пилотов и групп по оценке.

Заместитель министра образования Джейхун Байрамов отметил, что целью проведения конференции является ознакомление университетов с новыми планами, разработанными Министерством образования по повышению качества высшего образования и исследований.

Руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане госпожа Малена Мард подчеркнула о значимости проекта. Она отметила, что проект Tvinninq является первым проектом Европейского союза относительно высшего образования. Посол выразив уверенность о еще большем развитии отношений Европейского союза с Азербайджаном, пожелала успехов работе конференции.

Временный поверенный в делах Эстонии Индерек Киверик отметил об успешном завершении проекта: «Этот проект также являлся хорошей возможностью для обмена опытом экспертов Финляндии и Эстонии с азербайджанскими коллегами».

На конференции обсуждались вопросы применения рекомендаций и полученных результатов, вопросы качественного обеспечения, международной мобильности и сотрудничества, самостоятельности университетов и тесного сотрудничества между высшими учебными заведениями Азербайджана.

На конференции выступили с презентацией эксперты программы Tvinninq, представители университетов-пилотов и групп по оценке. Министерство образования и учреждение Аккредитации и Нострификации комментируя разработанные правила, провели обмен мнениями с Общиной высшего образования.

Итоговое заседание по проектам состоится 29 августа.Проект Европейского союза Tvinninq осуществлен в трех университетах-пилотах - UNEC, Азербайджанском государственном педагогическом университете и Азербайджанском техническом университете.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.