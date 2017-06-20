США испытали противоракету SM-6

2017-06-20 19:00 | www.oxu.az | 3

Американские ВМС продолжают тестирование новых зенитных управляемых ракет Standard Missile-6 Block IA.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, официально эти ракеты поступят на вооружение ВМС США лишь в следующем году, однако все ключевые испытания ракетного вооружения уже завершены.

Модернизированную версию SM-6 от предыдущих ракет этого типа отличает повышенная дальность и высота пуска — 240 и 33 километра соответственно. Характеристики ракеты, по мнению экспертов, позволят перехватывать не только воздушные цели, но и баллистические ракеты.

Эсминцы ВМС США с ракетами Standard Missile на регулярной основе находятся в непосредственной близости от российских границ и являются частью противоракетной обороны США в Европе.

Н.О.