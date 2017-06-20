В Азербайджане создана новая госструктура

2017-06-20 19:12 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Государственного рекламного агентства Азербайджана и распоряжение о назначении на должность директора агенства Айдына Мюнсюф оглу Ибадова.

Как передает Oxu.Az, cогласно указу, с целью размещения рекламных носителей в открытом пространстве на территории страны, осуществления контроля и единого регулирования в сфере производства (изготовления) и распространения рекламы, предусмотренной для размещения на этих рекламных носителях, создается публичное юридическое лицо «Государственное рекламное агентство Азербайджана».

Устанавливается, что деятельностью Государственного рекламного агентства руководит директор, назначаемый и освобождаемый Президентом Азербайджана.

Администрации Президента поручено в течение 15 дней подготовить и представить Президенту Азербайджана проект устава публичного юридического лица, предусмотренного этим указом, и предложения об осуществлении полномочий учредителем.

До прохождения предусмотренным данным указом публичным юридическим лицом государственной регистрации в порядке, определенном законом «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», размещение рекламы в открытом пространстве будет осуществляться в порядке, определенном законом «О рекламе».

С.Б.

